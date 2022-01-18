أنقرة (زمان التركية) – زادت الميزانية الاستثمارية لجهاز المخابرات التركي بمقدار 525 مليون ليرة تركية في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي.

برنامج الاستثمار 2022، الذي صدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على أن جهاز المخابرات سينفق 825 مليون ليرة تركية على مشاريعه في عام 2022.

وفي العام الماضي، كانت الميزانية الاستثمارية لجهاز المخابرات 300 مليون ليرة، لكنه أنفق 631 مليون ليرة.

برنامج الاستثمار 2022، ينص على تخصيص الموارد لأجهزة المخابرات والأمن والعدالة. وبناءً عليه، تم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في نطاق مكافحة المخدرات.

وفي حين بلغت الأموال المخصصة لغرض “زيادة القدرة على مكافحة الإرهاب” 80 مليون ليرة تركية، تم تخصيص ما مجموعه 400 مليون ليرة تركية لـ “المخابرات” في الفترة 2022-2023. وسيتم إنفاق 200 مليون ليرة تركية منها في عام 2022، على شراء الآلات والمعدات.

هناك زيادة ملحوظة في برنامج الاستثمار لصالح جهاز المخابرات.

بين 2020-2024، تم تخصيص 3 مليارات 322 مليون 285 ألف ليرة تركية للبناء، ومشروع المسح، وشراء الآلات والمعدات.

جدار عازل بولاية فان

في عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على 332 كيلومترًا من الجدار الحدودي والأدوات والأجهزة.

وقد تم تخصيص ميزانية خاصة لولاية فان، حيث كان اللاجئون الأفغان يمرون بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. تم تحديد ميزانية قدرها 1 مليار و 200 مليون ليرة تركية لإنشاء جدار عازل وتشييد طريق للدوريات، بإجمالي 238 كيلومترًا من الجدران والطرق، وسياج على مساحة 33 كيلومترًا على حدود شرناق.

–