أنقرة (زمان التركية) – يتزايد طلب بنغلاديش على الإنتاج الدفاعي التركي بشكل يلفت الأنظار.

وقبل فترة قصيرة حصلت بنغلاديش على صواريخ أرض أرض من طراز TRG300 وTRG 230 من إنتاج شركة roketsan التركية، ومؤخرا تقدمت بطلب للحصول مجموعة توجيه قذيفة “تَبر” التركية.

وتشير المعلومات الصادرة عن موقع SavunmaSanayiST.com أن بنغلاديش باتت أول الدول المستوردة لقذيفة “تَبر” التركية.

وذكر موقع SavunmaSanayiST.com أن بنجلاديش ضمت مجموعة توجيه قذيفة “تَبر” التركية إلى مقاتلات Chengdu F-7BG في القوات الجوية البنغلاديشية، حيث تم تسليم بنغلاديش مجموعة التوجيه عقب الانتهاء من الاختبارات وإجراءات الدمج.

ومن المعروف أن أغسطس من عام 2019 شهد دمج مجموعة توجيه قذيفة “تَبر” التركية مع مقاتلات Chengdu F-7BG ضمن أسطول بنغلاديش الجوي.

وتمت إجراءات الدمج بشكل مختلف نظرا لافتقار مقاتلات F-7BG من انتاج شركة Chengdu Aircraft الصينية لخاصية إطلاق قنابل ذكية.

يُذكر أن يونية/ حزيران من عام 2021 شهد توقيع اتفاقية تبادل خبرات بين الجهات الحكومية في مجال الصناعات الدفاعية مع بنغلاديش، حيث تم تصدير منتجات شركة Roketsan التركية إلى بنغلاديش في إطار الاتفاقية.

وفي تصريح حول الأمر ذكر رئيس وحدة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، أن الصناعات الدفاعية التركية تواصل تصدير إمكاناتها للعالم بأسره مشيرا إلى توقيع اتفاقية لتصدير منتجات شركة Roketsan التركية في إطار اتفاقية تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية الموقعة مع بنغلاديش.