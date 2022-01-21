أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب العدالة والتنمية في هاتاي، حسين يايمان، أنهم يعدون مشروع قانون لتقنين الحشيش الطبي في تركيا.

تصريحات يايمان نقلها الصحفي التركي، يالتشين بايار، خلال مقال له في صحيفة “حرييت” التركية.

والمقال تضمن أيضا تصريحات للدكتور، حسين دميرطاش، مؤسس أول شركة حشيش طبي في تركيا والتي تسمى “TURCANNABİS”.

وتساءل دميرطاش في تصريحاته: “لماذا لا تجعل ألمانيا تركيا قاعدة لزراعة القنب الطبية بدلاً من شرائها من كندا؟”.

وأضاف دميرطاش: “نظرًا لظروف التربة والمناخ غير المواتية في ألمانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، لا تريد ألمانيا دخول زراعة القنب. لهذا السبب رأيت أن هذه ميزة مثل تذكرة يانصيب لتركيا”.

وأكد دميرطاش أنه قدم تقريره المكون من 15 صفحة حول تقنين القنب بشكل عاجل، إلى البرلمان التركي.

وأشار الدكتور التركي إلى أن نائب حزب العدالة والتنمية في هاتاي، حسين يايمان، أظهر اهتماما بالتقرير، وطلب منه العمل بشكل أكثر على الموضوع وإنشاء فريق عمل.