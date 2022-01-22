أنقرة (زمان التركية) – صرخت امرأة تركية، داخل إحدى المساجد في ولاية بوردور التركية، قائلة “جميعا جوعى“.

شهد مسجد “أولو” في ولاية بوردور التركية يوم الجمعة، واقعة مثيرة للجدل، حيث دخلت امرأة تبلغ 43 عاما، أثناء إلقاء خطبة الجمعة، وصرخت قائلة: “هناك الكثير من المتقاعدين هنا. كلنا جائعون، جائعون”.

وعقب صراخها، توجه إليها عدد قليل من المصلين، فيما حذر الإمام المصلين من التعدي عليها.

وبعد ذلك باشر الإمام إلقاء الخطبة، وخرجت المرأة من المسجد بعد إقناع المصلين لها.

ويشتكي المواطنين من ارتفاع الأسعار، والزيادة التي فرضتها الحكومة مطلع العام في الرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.