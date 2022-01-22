تل أبيب (زمان التركية) – كشفت تقرير إسرائيلي في وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاني من مرض خطير وطلب المشورة من طبيب إسرائيلي شهير.

تقرير إسرائيلي عن مرض أردوغان

وذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعان بخدمات الطبيب إسحاق شابيرا، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لمركز “سوراسكي” الطبي في تل أبيب والذي يشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.

وأوضح الموقع ذاته بأن شابيرا يقدم المشورة لقادة العالم بشأن المسائل الطبية والعلاجات، وهو طبيب قلب متمرس، ما يوحي بأن الزعيم التركي ربما يتعامل مع مشاكل في القلب، لكن لا توجد معلومات رسمية تدعم هذه التكهنات.

وكانت تكهنات حول صحة الرئيس التركي انتشرت في الأشهر الأخيرة بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يسير بحذر أمام مسؤول وأخرى بالأمم المتحدة ومرافقيه يمسكون يده في أواخر العام الماضي.

وخضع الرئيس التركي، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما الشهر المقبل، لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بالمنظار في عام 2011، لكن لم ترد أنباء عن معاناته من أي حالة صحية أخرى.

ولتبديد الشائعات حول صحته نشر مكتب اتصالات أردوغان مقطع فيديو له وهو يلعب كرة السلة قبل نحو شهر وظهر في المقطع القصير يمارس اللعبة مع مجموعة شبان.

ومن جانبها تابعت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر وحاولت الحصول على تصريحات من الطبيب إلا أنّه رفض التعليق بالنفي أو التأكيد.

وخلال العام الماضي لاحقت السلطات التركية، 30 من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا رسائل تتعلق بالوضع الصحي لاردوغان، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن التركي.

كما قالت المديرية، في بيان صحفي، في حينه، إنه “تبين تناقل وسم وفاة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مع إشارات إلى الرئيس التركي”.

وأضاف البيان أنه “بموجب الوسم المذكور آنفا، تم تحديد 30 شخصاً يعتقد بأنهم شاركوا محتوى معلومات مضللة، وتم الشروع في الإجراءات القضائية الضرورية بحقهم”.