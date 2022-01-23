أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.

كانت المحكمة الجنائية العليا الـ13 في إسطنول، قررت مؤخرًا استمرار اعتقال عثمان كافالا، في تجاهل للضغط الأوروبي من أجل التزام تركيا بقرار الإفراج عن عثمان كافالا.

وعلق لاندروت على القرار التركي، حيث قال إن “جميع الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، والتي تعد تركيا عضو فيها، يجب أن تفي بشروط العضوية، بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأضاف “هناك عملية مستمرة في هذه القضية في المفوضية الأوروبية، لكنني من الاتحاد الأوروبي. ولن أعلق على العملية في المفوضية الأوروبية، وهي مؤسسة مختلفة”.

وكان مجلس أوروبا أعلن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وردًا على سؤال حول عدم وجود بيان رسمي من مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن رفض القضاء طلب الإفراج عن كافالا، قال لاندروت إن موقفهم من قضية كافالا لم يتغير.

وأشار لاندروت إلى أن ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا تابعوا جلسة كافالا الأخيرة، كما فعلوا من قبل، فلا يوجد تغيير في هذه الإجراء، مشيرا إلى أنهم يواصلون إرسال مراقبين إلى جلسات كافالا وإدراج هذه الجلسات في التقارير التي يرسلوها إلى المقر الرئيسي.

كما ذكر لاندروت أنهم أكدوا مرات عديدة من قبل أن جميع الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، والتي تعد تركيا عضو فيها، أنه يجب أن تفي تركيا بشروط العضوية، بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.