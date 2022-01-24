أنقرة (زمان التركية)ــ أظهرت النتائج الرسميّة “الموقّتة” أن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس أرسين تتار حصد معظم الأصوات في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت يوم الأحد في قبرص التركية.

في أعقاب فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، حصل حزب الوحدة الوطنية ذو التوجه اليميني القومي بقيادة أرسين تتار على 39.6% من أصوات الناخبين، و24 مقعدًا في البرلمان من أصل 50.

إلا أن هذا الرقم لا يكفي لتشيكل حكومة منفردة، وسيضطر الحزب الفائز إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وجاء في المركز الثاني الحزب الجمهوري اليساري، حيث حصد 32% من الأصوات، وفاز بـ18 مقعدًا فقط، وفقًا للنتائج الرسمية غير النهائية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجه اتهامات بالتدخّل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020 في جمهورية شمال قبرص التركية والتي انتهت بفوز زعيم حزب الوحدة الوطنيّة أرسين تتار بفارق ضئيل عن الرئيس السابق مصطفى أقينجي الذي كان يدعم الاستقلال عن تركيا.