أنقرة (زمان التركية) – استنكر الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو، اعتقال الصحفية سيديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد تشبهها له بـ “الثور” .

وأشار أوغور أوغلو إلى أن أردوغان أهان أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية بنفس الطريقة دون أن يحاسب، بقوله “السرج الذهبي لا يجعل الحمار حصانا” في عام 2018 موجها الحديث لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض للرئاسة آنذاك، محرم إنجه.

أوغور أوغلو الوضع قال متسائلا : “إهانة الرئيس جرم لكن إهانة الرئيس للآخرين ليس جرما؟ هذا هو واقع الأحداث التي تشهدها تركيا اليوم. الظلم!”.

وأوضح أوغور أوغلو أن الشارع التركي لم ينسى لغة أردوغان العدائية والمهينة هذه، قائلا: “ماذا يسعنا أن نفعل؟ لديه حصانه، لكنها ستُزال عنه. أجل، فلتعلموا أن الشعب سيطردكم من ذلك القصر في أول انتخابات. بعدها ستُرفع الحصانة وسيُحاسب الجميع. بالتأكيد سيمتثلون أمام قضاء مستقل ومحايد”.

اعتقلت الصحفية سيديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني قائلة: “هناك مثل شركسي مشهور يقول إن الرأس المتوج يصبح حكيما، لكن نرى أن هذا غير حقيقي. بل هناك مثل مضاد له يقول عندما يظهر ثور في أحد القصور، لا يصبح ملكا، بل يصبح القصر حظيرة. أي أنه على النقيض تماما”.