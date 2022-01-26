أنقرة (زمان التركية)ــ يتزايد لجوء الأتراك الذين يواجهون منذ ثلاث سنوات أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى القروض الشخصية من البنوك.

بحسب بيانات اتحاد البنوك في تركيا، فإن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان في تركيا تجاوز لأول مرة في تاريخ البلاد تريليون ليرة.

وأظهرت معطيات بيانات الاتحاد لشهر نوفمبر 2021، أن الشعب التركي طرق أبواب البنوك لزيادة قوتهم الشرائية في ظل التضخم الذي ارتفع بشكل قياسي أواخر العام الماضي وبلغ 36 بالمئة.

وفق البيانات الرسمية بلغ حجم القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان التي استحقتها البنوك والشركات المالية 1 تريليون و17 مليار ليرة (75 مليار و258 مليون دولار).