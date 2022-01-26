أنقرة (زمان التركية) – سيحصل أشخاص حاصرتهم الثلوج بأحد الطرق في العاصمة اليونانية أثينا على تعويض مادي، جراء العاصفة الثلجية التي أثرت على تركيا أيضا.

وحاصرت العاصفة الثلجية الآلاف من سائقي السيارات على أحد الطرق السريعة المحيطة بالمدينة، حيث ظل نحو 5 آلاف سائق عالقين على الطريق لمدة نحو 20 ساعة في ظل هذه الأجواء القارسة.

الثلوج الكثيفة على الطريق دفعت السلطات اليونانية إلى الزج بوحدات الجيش للمشاركة في أعمال إزالة الثلوج وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

وأعرب سائقو السيارات العالقين عن استيائهم من الوضع خلال منشورات شاركوها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقدم بعض السائقين وأسرهم على ترك سياراتهم والبحث في محيط الطريق عن مكان يحتمون فيه من البرد القارس.

من جانبها نشرت شركة Attiki Odos SA المسئولة عن الطريق بيانا اعتذرت خلاله عن الواقعة مفيدة أنها ستقدم تعويضات مادية إلى المتضررين بقيمة ألفي يورو.

وجاء قرار الشركة هذا عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

في الوقت ذاته شهدت مدينة إسطنبول التركية تساقط كثيف للثلوج أدى أيضا إلى تعطيل الحياة بالمدينة حيث أغلقت الطرق والجسور وحوصر المسافرون في المطار، ورغم تقديم الدعم للمتضررين إلا أنه لم يكن هناك أي تعويض مادي لهم من قبل الحكومة.