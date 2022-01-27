fbpx
لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج

تجدد العنف في دارفور يتمخّض عن أكثر من 15 ألف نازح

22:29 2022/01/27
تجدد العنف في دارفور يتمخّض عن أكثر من 15 ألف نازح

Sudanese children gather near the remains of burnt shacks in the aftermath of violence in the village of al-Taweel Saadun, 85 kilometres south of Nyala town, the capital of South Darfur, on February 2, 2021. - The combined death toll from recent violence in Sudan's restive Darfur region has risen above 200, after medics revised the toll from one set of clashes upwards by over 50. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

دارفور (زمان التركية) – قالت الأمم المتحدة إن تجدد العنف، على أساس قبلي، قرب مدينة الجنينة غربي السودان الأسبوع الماضي، أدى إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص.

وتقول جماعات إنسانية إن إقليم دارفور الذي أنهكته الحرب، يشهد زيادة في وتيرة أعمال العنف في الآونة الأخيرة، يربط المحللون بينها وبين اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر 2020، والذي أشعل فتيل التنافس بين بعض الجماعات على السلطة، دون معالجة المخاوف الأمنية بصورة كافية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الصراع اشتعل بعد نزاع في قرية أديكونج بين رجلين، أحدهما من قبيلة المساليت والآخر من جماعة بدوية عربية.

وأضاف المكتب أن “البدو المسلحين هاجموا السوق المحلي، وأشعلوا النار في جزء من القرية وقتلوا 9 أشخاص، بينهم طفلان”.

وتسبب القتال، الذي امتد إلى قرى أخرى، في نزوح 11100 شخص في منطقة الجنينة، وفرار ما يقدر بنحو 4500 آخرين عبر الحدود إلى تشاد.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه تم إرسال قوة أمنية مشتركة إلى المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ارتفاع أعداد قتلى اشتباكات دارفور.. ودعوات لوقف نزيف الدم

وشهدت الجنينة والمنطقة المحيطة بها بعض حوادث عنف في 2021، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الإنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن حوالي 2.5 مليون يعيشون في مخيمات النازحين في أنحاء دارفور.

من جانبها، قالت منظمات إغاثة إن حوالي 430 ألفا نزحوا في عام 2021، بزيادة قدرها 4 أمثال عن العدد في 2020.

Tags:

ذات صلة

Turkish Lira

USD
Us Dollar
13.6177
EUR
Euro
15.2433
GBP
Pound Sterling
18.2995
Source: TCMB
27/01/2022

مختارات

لا توجد نتائج
جميع النتائج

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com