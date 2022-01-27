أنقرة (زمان التركية) – أظهرت دراسة أن عددًا كبيرًا من الأتراك لا يريدون العيش أو الدراسة في تركيا، ويرغبون السفر إلى بلدان ظروفها أفضل من بلادهم، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها الررغبة في الفرار من القمع السياسي والأزمة الاقتصادية واليأس والاستقطاب الحاد في البلاد.

وفقًا لمسح أجرته شركة متروبول التركية للأبحاث والدراسات، فإن 53% من المواطنين في تركيا يرغبون في العيش أو الدراسة في الخارج، وأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا حريصون جدًا على السفر إلى الخارج.

فقد وجهت الشركة إلى المستطلعة آرؤهم سؤال “هل ترغب في العيش أو الدراسة في الخارج؟”، ليجيب 53% منهم بـ”نعم”، في حين قال 44.8% من المستجيبين إنهم لا يريدون العيش في الخارج، بينما أفاد 2.1% أنه ليس لديهم فكرة عن ذلك.

ترغب مجموعة الفئة العمرية 18-34 في العيش أو الدراسة في الخارج

وفقًا للاستطلاع، فإن 64.3% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يرغبون في العيش أو الدراسة في الخارج، وبقيت نسبة من لا يريدون العيش أو الدراسة في الخارج في نفس الفئة العمرية عند حاجز 34.8%، في حين أكد 1% من المشاركين أنه ليس لديهم فكرة عن الموضوع.

وقال 48.4% من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا إنهم يريدون السفر إلى الخارج أو الدراسة هناك، بينما رفض 49.8% من المستجيبين في نفس الفئة العمرية العيش أو الدراسة في الخارج، وتبقت نسبة الذين قالوا إنه ليس لديهم فكرة عند 1.8%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 43.4% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر، يريدون العيش في الخارج، بينما لم يرجح 52.4% من المشاركين في نفس الفئة العمرية العيش في الخارج، وبلغت نسبة من لم يكن لديهم أي فكرة عن الموضوع 4.2%.

وفي حال توزيع أولئك الذين يريدون العيش في الخارج حسب الفئات العمرية، يلاحظ أن معظم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا يريدون مغادرة تركيا للعيش أو الدراسة في الخارج.