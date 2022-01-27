أنقرة (زمان التركية) – أعلن الصحفي والمدير العام لقناة كرت التركية عدنان بولوت استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر إيجي. بعد أن توقع عضو حزب الخير التركي علي قيديك، أن بولوت سيستقيل من منصبه.

وأشار الصحفي عدنان إلى أن إيجي قد استقال بناء على تعليمات وأُجبر على ذلك معلنا أن نائب المدير العام للخطوط الجوية التركية للاستثمار والتكنولوجيا أحمد بولات قد حل محله.

واستقال أيضًا عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مدحت جوركم. وحل محله الرئيس السابق لمراقبة العمليات في الخطوط الجوية التركية، فاتح كاتشماز.

من جهة أخرى، استقال عضو آخر بمجلس إدارة الخطوط الجوية التركية مظفر أكبينار، وحل محله رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أيداجيتش.