أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نظيره الأرمني أرارات ميرزويان سيزور تركيا في مارس المقبل.

قال جاويش أوغلو إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل دعوة تركيا لميرزويان والمبعوث الخاص روبين روبينيان للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 13 مارس.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن الجانب الأذري هو الآخر سيحضر تركيا لتبادل وجهات النظر حول القضايا المختلف فيها مع الجانب الأرميني في إطار الجهود الرامية بناء الثقة بين الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعيين أنقرة ويريفان مبعوثين خاصين لمحادثات التطبيع التي قد تمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الجارين. وكانت هذه المحادثات الأخيرة هي أول جهود بينهما لإعادة الروابط منذ اتفاق السلام لعام 2009 الذي لم يتم التصديق عليه.

يذكر أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ 30 عامًا حتى اليوم، حيث تزعم أرمينيا أن مذبحة 1.5 مليون أرمني على يد العثمانيين في عام 1915 كانت إبادة جماعية، بينما تشكك تركيا في الأرقام وتنفي أن ما حدث يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وكانت تركيا دعت أرمينيا إلى التقارب بعد حرب “ناغورني كاراباخ” عام 2020، عندما فقدت أرمينيا السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة المتنازع عليها لصالح أذربيجان، ليزول بذلك أحد أسباب رفض تركيا لعقودٍ تطبيع العلاقات مع أرمينيا وهو احتلالها السابق لتلك المناطق. كما أن أذربيجان لم تعارض جهود التطبيع.

وعقدت الجولة الأولى من محادثات التطبيع بين المبعوث الخاص لكل من تركيا وأرمينيا في وقت سابق من هذا الشهر في العاصمة الروسية موسكو، ووصف الطرفان المحادثات بأنها إيجابية وبناءة.