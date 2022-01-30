أنقرة (زمان التركية) – أثار قرار استقالة وزير العدل في تركيا عبد الحميد جول، بعد شهرين من استقالة وزير المالية ترقبًا في الأوساط السياسية لإقالة وزراء آخرين.

صحيفة (جمهوريت) ذكرت أن الأنظار توجهت من جديد صوب التغييرات الوزارية المحتملة عقب قرار إقالة جول من منصبه. وأشارت الصحيفة إلى تداول أحاديث داخل الأروقة السياسية حول عدم لجوء أردوغان إلى تغييرات وزارية مفاجئة وأن التغييرات الوزارية ستتم بشكل تدريجي مثلما حدث مع جول ولطفي علوان.

وأضافت الصحيفة أن الأحاديث المتداولة تدور حول أربع تغييرات وزارية محتملة ألا وهي وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، ووزير السياحة والثقافة، محمد نوري أرصوي، ووزير الصحة، فخر الدين كوجا، ووزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي.

شهدت وزارة المالية والبنك المركزي، ومؤخرا هيئة الإحصاء ووزارة العدل، تولي شخصيات جديدة رئاستها بقرارات رئاسية.

هذا وأشارت الصحيفة إلى أن الأحاديث المثارة تتضمن أنباء عن تعيين المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، وزيرا للخارجية خلفا لجاويش أوغلو مفيدة أن هناك معلومات حول غضب أردوغان من باكدميرلي لالتزامه الصمت بشأن الجدل الذي أثير حول طائرات إخماد الحرائق أثناء حرائق الغابات التي شهدها الساحل الجنوبي لتركيا خلال الصيف الماضي.