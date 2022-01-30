أنقرة (زمان التركية)ــ شهدت حركة التبادل التجاري بين تركيا واليونان تحسنا ملحوظًا.

كشف عن ذلك غرفة التجارة اليونانية التركية وفق صحيفة “كاثيميريني” اليونانية يوم السبت.

وفق تقرير صادر عن غرفة التجارة اليونانية التركية، عادت التجارة بين الخصمين الإقليميين إلى مستويات 2016، وتحسنت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي لتصل إلى 4 مليارات يورو.

وقالت الصحيفة إن الواردات اليونانية من تركيا في عام 2021 شهدت زيادة بنسبة 46% لتصل إلى 2.3 مليار يورو، لتتبوأ الدولة المجاورة المرتبة الثامنة بين المستوردين من تركيا.

كما سجلت صادرات اليونان إلى تركيا زيادة بنسبة 39% في عام 2021 لتصل إلى 1.8 مليار يورو، بعد أن كانت بلغ 1.3 مليار يورو في عام 2020. وبلغت الواردات العام الماضي 1.5 مليار يورو.

اليونان وتركيا على خلاف منذ فترة طويلة حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك احتياطيات الغاز والحقوق البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجه، والمهاجرون عبر تركيا الذين يطلبون على حدود اليونان اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من اتفاقية 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف الهجرة.

وصلت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وأثينا إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في عام 2020 بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه التي تزعم اليونان أنها تابعة لها للبحث عن الغاز الطبيعي، وردت اليونان في المقابل بنشر أسطولها البحري.