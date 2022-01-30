نيودلهي (زمان التركية)ــ تحتفل الهند بالذكرى الرابعة والسبعين لوفاة المهندس كرمشاند غاندي، المعروف شعبياً باسم المهاتما غاندي، الذي اغتيل على يد ناثورام جودسي في 30 يناير 1948، في بيرلا هاوس في نيودلهي.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالمهاتما غاندي في الذكرى 74 لوفاته، وقال إن هذا مسعى جماعي لزيادة الترويج للمثل النبيلة لأب الأمة.

واليوم كشف وزير الداخلية أميت شاه، النقاب عن لوحة جدارية للمهاتما غاندي في مدينة أحمد آباد.

احتفالا بيوم الشهداء، في العام الخامس والسبعين للاستقلال، قامت لجنة الصناعات القروية بتركيب لوحة جدارية كبيرة للمهاتما غاندي مصنوعة من الطين في منطقة سابارماتي ريفرفرونت بمدينة أحمد آباد.

في مثل هذا اليوم، قرر غودسي العضو في ماهاسابها الهندوس، اغتيال غاندي لأنه راعى المسلمين خلال فترة تقسيم الهند، وأطلق من مسافة قريبة ثلاث رصاصات استقرت في صدر وبطن غاندي الذي كان في طريقه لحضور اجتماع للصلاة في بيرلا هاوس الذي كانت قام فيه صلوات للعديد من الأديان في كل مساء.