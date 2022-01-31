القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ناقش ابو الغيط مع الرجوب مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك سُبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها في المرحلة الحالية.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة بالجامعة العربية أن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، متضمناً تقييماً لتضاؤل احتمالات إحياء المسار السلمي نتيجة للمواقف المتشددة للائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أهمية تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين بالرغم من صعوبة الوضعين؛ الدولي والإقليمي في هذه المرحلة.