أنقرة (زمان التركية)ــ توعد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان حزب العدالة والتنمية الحاكم، بنتائج “صادمة” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض قال إن حزبه القديم “العدالة والتنمية” بزعامة رجب طيب أردوغان فقد “الصلة العاطفية” التي تربطه بالمواطنين، مضيفًا أن الناخبين يبحثون عن بديل أفضل وسوف يقفزون من سفينته إلى أحزاب المعارضة.

تظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يخسر شعبيته تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم، بحيث تجاوز معدل التضخم وفقًا للأرقام الرسمية 35%، علمًا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى معدل أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف باباجان، قائلا: “نحن نزور المدن والبلدات التي يحصل فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على أكبر قدر من الدعم الشعبي، ونرى الحقيقة بأم أعيننا. لذا أعتقد أن -نتائج- الانتخابات القادمة ستكون استطلاع الرأي الحقيقي الذي سيكشف عن مفاجآت كبيرة للحزب الحاكم”.

وأكد باباجان، المنشق من حزب العدالة والتنمية، أن الشعب التركي يبحث عن خيار أفضل من حزب العدالة والتنمية.