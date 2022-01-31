أنقرة (زمان التركية)ــ قالت البرلمانية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري التركي سيبل أوزدمير، إن 92 في المائة من الأطفال المصابين بالتوحد غير مشمولين بنظام التعليم، حيث ينتظر 500 ألف طفل الحصول على فرصتهم بالتعليم.

البرلمانية ذكرت أن دراسات المنظمات غير حكومية، تشير إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف طفلا مصابون بالتوحد في الفئة العمرية 0-19 بجميع أنحاء تركيا، وأن 92% منهم لا يتلقون على التعليم.

جاءت تصريحات النائبة المعارضة أوزدمير ردا على إعلان وزارة التعليم أن نحو 42 ألف تلميذ من المصابين بالتوحد مسجلين في نظام المدارس الإلكترونية.

النائبة أوزدمير نقلت قضية حق الأطفال المصابين بالتوحد في التعليم إلى أروقة البرلمان، وقدمت استجوابًا لوزير التربية والتعليم محمود أوزر، ليعلن مكتبه أن هناك 41854 تلميذاً مصابين بالتوحد مسجلين في نظام المدارس الإلكترونية، وأن 19357 مدرسًا تعاملوا مع هؤلاء التلاميذ في 1521 مؤسسة تعليمية خاصة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت النائبة أوزدمير، نقلاً عن دراسات أجرتها منظمات غير حكومية، أن هناك ما لا يقل عن 150 ألف طفل مصاب بالتوحد في الفئة العمرية 0-14 في جميع أنحاء تركيا، وأن 500 ألف طفل في الفئة العمرية 0-19 ينتظرون التعليم، وأن 92%من الأطفال لا يشاركون في نظام التعليم.

في حين قال الوزير محمود أوزر إن وزارته تعمل على تحسين اندماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى افتتاح 638 غرفة دعم و174 فصلًا للتربية الخاصة، لكن النائبة رأت العدد قليلا جدا عند النظر إلى المعايير الأوروبية في هذا الصدد.

وقالت النائبة أوزدمير: “بصرف النظر عن جودة التعليم، يحصل الأطفال المصابون بالتوحد على ساعتين فقط من التعليم في الأسبوع، بينما يتم توفير 40 ساعة تدريب في أوروبا. ولذلك، فإن حق الأطفال المصابين بالتوحد في الوصول إلى التعليم الجيد ينتهك بشكل خطير في تركيا”.