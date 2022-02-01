أنقرة (زمان التركية) – تظهر نتائج أحدث استطلاع رأي حالة سخط متصاعدة بين ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب زيادة رسوم الكهرباء.

تركيا شهدت مؤخرًا موجة من الاحتجاجات مع ارتفاع فواتير الكهرباء بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها خلال الفترة السابقة، وذلك على خلفية فرض الحكومة زيادة بنحو 127% في رسوم استهلاك الكهرباء.

أشارت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، إلى أن 79 في المئة من الأتراك يرون أن الزيادة المفروضة بأسعار الكهرباء مرتفعة للغاية.

بلغت هذه النسبة في أوساط ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم 65.9 في المئة، غير أنها ارتفعت في أوساط ناخبي حزب الحركة القومية إلى 77.3 في المئة وفي أوساط ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى 82.3 في المئة.

هذا وأكد 86.1 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري و89.9 في المئة من ناخبي حزب الخير أن الزيادة المفروضة فاقت توقعاتهم.

أردوغان يتدخل

وعقب تزايد حالة السخط، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، أن الحكومة ستعيد تنسيق أسعار الكهرباء مفيدا أنهم سيرفعون حصة الاستهلاك المدعومة من 150 كيلووات إلى 210 كيلووات.

من جهة أخرى كانت هناك تشكيكات من جدوى هذه الخطوة حيث اعتبرها البعض غير مؤثرة على فواتير الكهرباء.