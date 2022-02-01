تركيا: احتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء في مدينة سياحية

شهدت بلدة بودروم السياحية التابعة لمدينة موغلا الساحلية في منطقة بحر إيجة جنوب غرب تركيا مظاهرة تطالب بإقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 127%.

بالتزامن مع حلول العام الجديد، فرضت الحكومة زيادة جديدة على أسعار الكهرباء، والرسوم الحكومية والضرائب، مما دفع حتى أهالي بودروم الثرية مقارنة بالمدن الأخرى إلى التجمع أمام شركة توزيع الكهرباء وترديد هتافات من قبيل “على الحكومة الاستقالة”، و”على القصر الرئاسي دفع فواتير الكهرباء”.

يذكر أن إجمالي الزيادة في فواتير الطاقة في تركيا خلال 45 يوما بلغ نحو 565 ليرة (حوالي 43 دولار)، وفقًا لما أعلنه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أحمد أكين.

زعيم المعارضة: أردوغان يراقب كل حركاتنا وسكناتنا

أكد كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أن حكومة حزب العدالة والتنمية تراقب كل حركاتهم وسكناتهم، ليس عن طريق التنصت على الهواتف فقط وإنما بالتسجيل المصور أيضًا.

جاءت تصريحات كيليجدار أوغلو تعقيبًا على تسريب تسجيلات مصورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو يتناول العشاء مع السفير البريطاني في أحد المطاعم، في اليوم الذي توقفت حركة المرور بالمدينة جراء غزارة هطول المطر والثلج، والانتقادات التي وجهها له الرئيس أردوغان قائلا: “إنه يستمتع بأكل السمك بدلا من حلّ مشكلة المواطنين مع الثلج!”.

وجه زعيم المعارضة انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان قائلا: “ما هو هدف تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع يا ترى؟ هدقها تأمين أفراد المجتمع في المدينة وليس مراقبة وتسجل الحياة الشخصية للمواطنين”.

كيليجدار أوغلو أردف بقوله: “إن الحقوق الشخصية مضمونة في الدستور، لكن الحكومة تنتهكها بلا هوادة.. كنا نعتقد أنهم يتنصتون على هواتفنا فقط، لكن هذه الواقعة كشفت أنهم يتابعوننا عن طريق التسجيل المصور أيضًا. سننقل الواقعة إلى أجندة البرلمان للنقاش”.

عمدة إسطنبول يستضيف السفير الأمريكي الجديد

أجرى السفير الأمريكي الجديد في تركيا جيف فليك زيارة لعمدة بلدية إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، برفقة زوجته والقنصل العام الأمريكي في إسطنبول.

زيارة جيف فليك لإمام أوغلو جاءت بعد خمسة أيام من لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في أعقاب تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى تركيا في عام 2022.

من جانبه، أعرب إمام أوغلو عن سعادته باستضافة السفير فليك وعقيلته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتواجد في مدينة جميلة مثل إسطنبول، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجالات التعاون الثنائي الممكنة ودعم المبادرات المحلية.

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن أكرم إمام أوغلو يتمتع بشعبية تؤهله لمنافسة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما استطاع انتزاع بلدية إسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

خبير اقتصادي: الدولار سيبلغ 26 واليورو 30 ليرة تركية!

أعلن الخبير الاقتصادي التركي سلجوق جيتشير عن توقعه بوصول الدولار في تركيا إلى 26 ليرة، واليورو إلى 30 ليرة مع حلول نهاية العام الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة وتدخلات الرئيس أردوغان في المؤسسات الاقتصادية.

في تصريحات أدلى بها لقناة “خلق تيفي”، توقع الخبير الاقتصادي جيتشير أن يبلغ الدولار 26 ليرة، واليورو 30 ليرة، وجرام الذهب 1500 ليرة، في نهاية هذا العام، نظرًا لزيادة معدلات الفائدة التي من المرتقب أن يفرضها بنك الفيدرالي الأمريكي في فبراير أو مارس المقبل.

وأعاد الاقتصادي التركي المخضرم للأذهان أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة أردوغان كانت أعلنته “خائنًا” عندما توقع أن يقفز الدولار إلى 12 ليرة في الأيام التي كان يتراوح سعره ما بين 6 و7 ليرات فقط.

ثم عقب جيتشير بقوله: “لا أبالي بمن ييسخر مني اليوم ولا أعير بالا لمن سيعلنني خائنًا، لكني أقول استنادًا إلى القرار الأمريكي شبه الحاسم بشأن رفع معدلات الفائدة إن الدولار سيبلغ 26 ليرة واليورو 30 ليرة.. لننتظر ونرَ”، على حد قوله.

هآرتس تكشف سبب تودد أردوغان إلى إسرائيل!

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتصل بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ويتودد إليه كلما وجد فرصة طمعًا في معالجة الانسداد الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده منذ فترة.

وأكدت الصحيفة أن أردوغان يرغب بشكل جاد في تحسين علاقاته مع إسرائيل، نظرا لوضع بلاده الصعب بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لم يستجب بعدُ لدعوته.

وأضافت هآرتس: “لقد كثف أردوغان من مغازلة إسرائيل في الأشهر الأخيرة وسط صراعه مع الأزمة الاقتصادية الكبرى في بلاده. إنه يعرب صراحة كل بضعة أسابيع عن رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح؛ وقد اتصل هاتفيا بهرتسوغ ثلاث مرات”.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية مساعي حكومة حزب العدالة والتنمية في الأسابيع الأخيرة لتقييد نشاط حركة حماس في تركيا دليلا على جدية أردوغان في تحسين علاقاته مع إسرائيل.

زيادة أسعار الكهرباء تثير سخط أنصار أردوغان أيضًا

كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة “متروبول” للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء أثارت حتى سخط مؤيدي حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان.

تركيا تشهد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات بالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء بنحو 127%، بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها خلال الفترة السابقة، مما دفع الرئيس أردوغان إلى التعهد بإعادة تنسيق أسعار الكهرباء خلال مدة قصيرة.

أظهرت نتائج دراسة “متروبول” الأخيرة أن 79% من المستطلعة آراؤهم رأوا الزيادة المفروضة على أسعار الكهرباء مرتفعة للغاية؛ وبلغت هذه النسبة في أوساط أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم 65.9%.

في حين أن 77.3% من مؤيدي حزب الحركة القومية، حليف حزب أردوغان، قالوا أيضًا بأن الزيادة في أسعار الكهرباء عالية للغاية، ووصلت هذه النسبة عند ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى 82.3%، بينما أكد 86.1% من أنصار حزب الشعب الجمهوري، و89.9% من أنصار حزب الخير أن الزيادة المفروضة فاقت توقعاتهم.