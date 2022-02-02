واشنطن تطالب أردوغان بتوفيق سياساته مع أهداف الناتو

جددت الخارجية الأمريكية مطالبتها للحكومة التركية بتوفيق سياستها الخارجية مع أهداف ومصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو.

ردًا على خطاب عضو الكونغرس الأمريكي كريس باباس حول الطلب التركي بالحصول على مقاتلات أف 16، قالت مسؤولة العلاقات مع الكونغرس في وزارة الخارجية ناز دوراك أوغلو إن الموضوع لا يزال قيد الدراسة المبدئية، بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس 400.

دوراك أوغلو المنحدرة من أصول تركية ذكرت أن تركيا عضو بحلف الناتو منذ وقت طويل، وتتشارك مع الولايات المتحدة عديدًا من المصالح الاستراتيجية، لكنها أكدت في الوقت ذاته وجود عديد من نقاط الاختلاف بين الدولتين.

كما وصفت المسؤولة الأمريكية توجه حكومة أردوغان إلى شراء أسلحة روسية مع الحفاظ على عضويتها في الناتو بـ”بالتناقضات” التي لا تتوافق مع مبادئ التحالف ولا تفيد العلاقات بين البلدين وتؤثر سلبا على أمن المنطقة.

داود أوغلو يصف زيادة أسعار الكهرباء بـ”الظلم”

دعا زعيم حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى التراجع فورا عن الزيادات المفروضة على فواتير الكهرباء وسط عجز المواطنين حتى عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في مقطع فيديو نشره عبر تويتر، وصف داود أوغلو رفع حكومة حزب العدالة والتنمية أسعار الطاقة في الشتاء القارس بـ”الظلم” الذي يمنع الشعب من تلبية حاجته للتدفئة، وأضاف: “لقد حذرنا المسؤولين من أن هذا الشتاء سيكون قاسياً قبل أشهر، لكنهم لم يستمعوا ولم يتخذوا التدابير اللازمة”.

كما اتهم داود أوغلو رفيق دربه السابق أردوغان بـ”الانفصال الكامل عن الشعب”، وعدم الإحساس بما يعانيه من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، وسط عيشه حياة رفاهية في قصره الفاخر.

أوكرانيا تعقد اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

قبل يوم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، مما سينقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرتبة أعلى وسط التوترات مع روسيا.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب كشْف وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الستار عن إجراء 11 محادثات رسمية مع تركيا بشأن الاتفاقية منذ عام 2011، وتأييد عالم الأعمال الأوكراني للانفتاح على السوق التركي.

يذكر أن تركيا تبوأت المرتبة الخامسة بعد الصين وبولندا وألمانيا وروسيا من حيث حجم التجارة مع أوكرانيا، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للنقل والسياحة، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

تضخم إسطنبول يسجل أعلى معدل منذ عقدين

كشفت الأرقام الرسمية لغرفة تجارة إسطنبول أن المدينة سجلت أعلى معدل تضخم نقدي سنوي منذ 20 عاما.

وفقًا للأرقام القياسية لأسعار شهر يناير الماضي التي أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، فإن التضخم الشهري في المدينة وصل إلى 13.78%، والتضخم السنوي إلى 50.91%.

بحسب معطيات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع مؤشر تحركات أسعار التجزئة في ديسمبر 2021 بنسبة 13.78%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 50.91% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي قبله.

في حين زادت أسعار الجملة بنسبة 6.03% في ديسمبر 2021، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 53.96% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

بينما شهد يناير 2022 زيادة بـ26.69% في نفقات النقل والاتصالات، و 21.51% في نفقات الرعاية الصحية والشخصية، و 17.19% في نفقات الإسكان، و13.81% في الإنفاق على الغذاء، و 10.24% في نفقات السلع المنزلية.

بنك إيطالي يتوقع بلوغ التضخم في تركيا 55%

قبيل إعلان السلطات التركية الأرقام الرسمية، توقع بنك “يونيكريديت” الإيطالي أن يسجل التضخم النقدي في تركيا 48.2% في يناير الماضي، بنسبة زيادة بلغت 10.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 حيث كان 36%.

كما أعلن البنك الإيطالي أنه يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 55% خلال الشهرين الأخيرين من عام 2022، لكنه رجح أنه سيختم العام بنسبة 37%، وكذلك توقع أن يسجل التضخم الأساسي زيادة شهرية بنسبة 7%، ويبلغ التضخم الأساسي السنوي 39.5%.

هذا وعزا بنك “يونيكريديت” سبب المعدل المرتفع للتضخم في تركيا إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بشكل أخصّ، كما لفت إلى أنه من المرتقب أن تكون حصة أسعار الكحول والتبغ في هذا الارتفاع عند حاجز 1.1 نقطة مئوية.

رئيس الأركان العامة الغاني يصل تركيا

وصل رئيس الأركان العامة الغاني الأدميرال سيث أمواما أمس الثلاثاء إلى تركيا استجابة لدعوة تلقاها من نظيره التركي الجنرال ياشار جولر.

خلال برنامجه في تركيا، عقد رئيس الأركان الغاني لقاء مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حضره رئيس الأركان العامة الفريق ياشار جولر أيضًا.

من جانبه، أعرب رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار عن أهمية زيادة العلاقات بين تركيا وجمهورية غانا في مجالات التدريب العسكري والتعاون والصناعة الدفاعية.

شبكات في تركيا تزور وثائق لنقل داعشيين إلى أوروبا وأمريكا

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية تورط شبكات تركية في تزوير جوازات سفر ليتمكن عناصر تنظيم داعش الإرهابي من دخول الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب معلومات قدمها للصحيفة البريطانية شخصان تورطا في توزيع جوازات سفر مزورة في تركيا، أحدهما أوزبكي والآخر روسي، فإن عناصر داعش يستخدمون بشكل متكرر مطار إسطنبول في عمليات العبور إلى دول العالم الأخرى.

وزعم الشخص الأوزبكي أنه بمقدوره أن يحصل على شهادة وفاة رسمية من تركيا مقابل 500 دولار لشخصٍ يريد الاختفاء تمامًا عند الضرورة، في حين أكد مسؤول أمني أمريكي وجود شخص في تركيا يقدم وثائق جيدة الصنع لأعضاء داعش.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الشبكة العاملة في مجال تزوير وثائق يديرها أوزبكي على صلة بجماعات متطرفة يقيم في تركيا ويقدم جوازات سفر مزورة عالية الجودة للراغبين تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

وكتبت الغارديان أيضًا أن ما لا يقل عن 10 أشخاص عبروا الحدود من سوريا إلى تركيا بشكل غير قانوني، وغادروا مطار إسطنبول إلى دول أخرى بجوازات سفر أعدها هذا البائع الأوزبكي.