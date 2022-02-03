أنقرة (زمان التركية) – أدانت دائرة تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، الضربات الجوية التركية التي استهدفت مخيمات اللاجئين الأكراد في شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الامني التابعة لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان “ندعو تركيا إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار ووقف الهجمات على الأراضي العراقية”.

وأضاف البيان أن العراق على استعداد تام للتعاون بين البلدين والسيطرة على الوضع الامني على الحدود المشتركة.

يذكر أنه الضربات الجوية التركية أصابت مساء الثلاثاء أهدافا في سنجار ومخمور شمال العراق، وكذلك بعض المناطق في شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، شنّ هجوم جوي على مناطق ديريك وسنجار وكركوك “التي يستخدمها الإرهابيون في شمال العراق وسوريا كقواعد لهم”.

وقال مسؤول صحي لراديو “روداو” الكردي إن ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون وعناصر من حزب العمال الكردستاني، قتلوا وأصيب 17 في الهجوم على المنطقة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن حكومة إقليم كردستان العراق أن الهجمات تسببت في “خسائر بشرية ومادية”، لكن لم يتم تقديم أي تفاصيل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل “أربعة” أشخاص على الأقل في غارات جوية قرب بلدة المالكية في محافظة الحسكة السورية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أمس تنفيذ غارات في شمال سوريا والعراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية العسكرية التي أطلقت عليها “نسر الشتاء” أسفرت عن تدمير ملاجئ وكهوف للتنظيم.

واتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني تركيا بالتسبب في مقتل مدنيين ومقاتلين، ودمار بالبنية التحتية بعد تنفيذ غارات جويّة على منطقتي عين ديوار وديريك، وقال إن الاعتداء التركي “إعلان حرب” وطالب التحالف الدوي بالتدخل.

في إشارة منه إلى دور دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة واشنطن، قال مظلوم كوباني إنه “مع تزايد تهديد الإرهاب، يتحمل شركاؤنا في التحالف جزءًا كبيرًا من المسؤولية لمنع مثل هذه الهجمات التركية”، على حد تعبيره.