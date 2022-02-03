أنقرة (زمان التركية)ــ أقر مسؤول شبكة تمويل داعش في تركيا قاسم جولر بالتخطيط لتنفيذ عديد من الاغتيالات ضد شخصيات سياسية بارزة في البلاد، وعلى رأسهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

نقلت النسخة التركية لوكالة”دويتشه فيله” الألماني عن جولر قوله في شهادته للسلطات القضائية التركية إن التنظيم بعدما قرر نقل معظم عملياته الأساسية إلى تركيا قام بدفن أسلحة في مخازن مختلفة بستّ ولايات.

وذكر القيادي الداعشي أن الولايات الست التي أخفى فيها التنظيم أسلحته هي إسطنبول وإزمير ومرسين ودنيزلي وفان وأضنة، وإن التنظيم له فروع في 12 ولاية تركية، مشيرًا إلى أن الأسلحة المدفونة في المخابئ تتضمن قذائف صاروخية ورشاشات وبنادق آلية وكواتم للصوت وكميات كبيرة من الذخيرة.

وأفاد مسؤول داعش في تركيا قاسم جولر، الذي اعتقل في يونيو 2021 بالقرب من الحدود التركية المتاخمة للحدود السورية، أن داعش كان يخطط لجلب مقاتليه من أوروبا إلى تركيا من أجل التدريب، لكن الخطة توقفت بعد إلقاء القبض على قياداته البارزة.

واعترف جولر في شهادته أيضًا بأن داعش خطط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومجموعة الأقليات الدينية العلوية، والسياح، ومجتمع المثليين في تركيا، وقاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في أضنة جنوب البلاد.