أنقرة (زمان التركية) – قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن معدل التضخم السنوي في تركيا خلال بلغ 114.87 في المئة، بما يفوق ضعف المعلن رسميا.

وقالت المجموعة إن الزيادة في التضخم النقدي خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم بلغت 15.52 في المئة، وأن أسعار الكهرباء كانت الأعلى زيادة.

وفيما يخص أسعار السلع والخدمات، فإن الأدوات المكتبية سجلت أعلى تراجعا بنسبة بلغت 6.71 في المئة، في حين كانت الزيادة الأعلى من نصيب الكهرباء والوقود بنسبة زيادة بلغت 73.82 في المئة.

من جانبها كشفت هيئة الإحصاء التركية عن أول إحصاءات تضخم لعام 2022، حيث أعلنت الهيئة أن معدلات التضخم سجلت زيادة بنحو 11.10 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وتتقاطع بيانات مجموعة أبحاث التضخم مع البيانات الرسمية.

قالت هيئة الإحصاء التركية، إنه خلال الشهر الأول من العام الجاري ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 48.69 في المئة بعدما كان يبلغ 36.08 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفق هيئة الإحصاء التركية سجلت الملابس والأحذية أقل زيادة شهرية بنسبة زيادة بلغت 4.13 في المئة، بينما سجلت الوحدات السكنية أعلى زيادة شهرية بنسبة زيادة بلغت 34.28 في المئة.