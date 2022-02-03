أنقرة (زمان التركية)ــ بلغ إجمالي صادرات تركيا في مجال صناعة الدفاع والطيران 306 ملايين و 811 ألف دولار في الشهر الأول من العام الجديد وفق بيانات جمعية المصدرين الأتراك.

صادرات قطاع الدفاع في يناير 2022 شهدت زيادة بنسبة 84.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وأذربيجان وبنغلاديش وبوركينا وإندونيسيا وإثيوبيا والهند وقطر ورواندا وتونس في مقدمة الدول التي استقبلت صادرات قطاع صناعة الدفاع والطيران التركية.

وبلغت صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2021 ما قيمته 83 مليوناً و 429 ألف دولار. وانخفضت صادرات القطاع بنسبة 25.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 62 مليوناً و 376 ألف دولار.

حتى يناير 2021، بلغت الصادرات القطاعية لأذربيجان 39 مليون و695 ألف دولار. وانخفضت صادرات القطاع بنسبة 87.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 5 ملايين و 103 ألف دولار.