أنقرة (زمان التركية) – لأول مرة منذ عامين، هبطت الطائرة القادمة من العاصمة الأرمينية يريفان في مدينة إسطنبول التركية.

في إطار عملية “التطبيع” اتفقت تركيا وأرمينيا، على تسيير الرحلات الجوية بين اسطنبول ويريفان، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

الطائرة التابعة لشركة FlyOne للطيران، غادرت مطار يريفان زفارتنوتس الدولي، ووصلت إلى مطار إسطنبول الساعة 19.40، وعلى متنها 64 راكبا.

الممثل الخاص لتركيا لدى أرمينيا السفير سيردار كيليتش التقى الممثل الأرمني روبين روبينيان في موسكو، عاصمة روسيا، في 14 يناير وناقشا خطوات التطبيع. مؤخرا رفعت أرمينيا الحظر المفروض على البضائع التركية.

وقال جاويش أوغلو إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل دعوة تركيا لميرزويان والمبعوث الخاص روبين روبينيان للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 13 مارس.

المحادثات الأخيرة هي أول جهود بين البلذين لإعادة الروابط منذ اتفاق السلام لعام 2009 الذي لم يتم التصديق عليه.

يذكر أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ 30 عامًا، حيث تزعم أرمينيا أن العثمانيين ارتكبوا في عام 1915 إبادة جماعية بحق 1.5 مليون أرمني، بينما تشكك تركيا في الأرقام وتنفي أن ما حدث يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

تركيا دعت أرمينيا إلى التقارب بعد حرب “ناغورني كاراباخ” عام 2020، عندما فقدت أرمينيا السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة المتنازع عليها لصالح أذربيجان، ليزول بذلك أحد أسباب رفض تركيا لعقودٍ تطبيع العلاقات مع أرمينيا وهو احتلالها السابق لتلك المناطق. كما أن أذربيجان لم تعارض جهود التطبيع.