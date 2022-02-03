أنقرة (زمان التركية) – أبدى عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رفض منع التضييق على الغناء باللغة الكردية، وقال إن هذا الأمر لن يتكرر.

وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين حول ما تعرضت له فرقة غنائية في شارع الاستقلال من قبل الشرطة، قال إمام وغلو: “كل مواطن يعيش في هذا البلد سينشد الأغاني ويلقي الشعر ويستمتع بلغته. الأمن أصدر بيانا بهذا الصدد أوضح خلاله أنه لا توجد نية كهذه. وأرى أن هذا البيان عقلاني”.

وأضاف إمام أوغلو أنه في حال ارتكاب عناصر الأمن خطأ مثل هذا سيتم فتح تحقيقات، وأكد أنه يحق لجميع المواطنين الغناء والكتابة وإلقاء الشعر والترفيه بلغتهم.

أضاف قائلا: “لم يعد هناك داع لمثل هذه النقاشات، فنحن في القرن الحادي والعشرين”.

وشهدت مدينة إسطنبول احتجاجات ضد منع عناصر الشرطة هذا الأسبوع فرقة غنائية كردية من القيام بأنشطتها في شارع الاستقلال.