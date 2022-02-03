أنقرة (زمان التركية) – ذكرت مواطنة تركية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريحه عام 1994، “ثروتي تتمثل في خاتم من الذهب”.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة “صوقاق كيديسي” التي تبث على اليوتيوب، مع المواطنين الأتراك، بعد الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

إحدى المواطنات، قالت إن الرئيس أردوغان قال في الماضي إن ثروته هي خاتم من الذهب بينما تغير وضعه الآن، مشيرة إلى أنها هي من باعت الخاتم الوحيد الذي كانت تمتلكه لتسديد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

السيدة التركية التي أشارت إلى أن حذائها مر عليه عامين كاملين دون تغيير، أكدت أن أردوغان الذي قال إنه جاء إلى السلطة ومعه خاتم من الذهب، تغير حاله الآن تماما.

يذكر أنه في عام 1994، وقف أردوغان، عمدة بلدية إسطنبول حينذاك، وخطب في الجماهير مؤكدًا أن ثروته تتمثل في خاتم من ذهب. وفي عام 1999 قال “إذا اغتنيت فليعلم الجميع أنني أكلت مالًا حرامًا”، من ثم حل في عام 2018 بقائمة أغنى رجال العالم.