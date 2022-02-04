أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، عن عدد سكان البلاد خلال عام 2021م .

قالت الإحصاء التركية، في بيان، أن عدد سكان البلاد اقترب من 85 مليونا في 2021 وفق معطيات .

وأضافت أن عدد سكان البلاد زاد مليونا و65 ألفا و911 فردا في 2021، ليصل إلى 84 مليونا و680 ألفا و273.

وتابعت أن عدد الذكور شكل 50.1 بالمئة من إجمالي السكان بواقع 42 مليونا و428 ألفا و101، فيما عدد الإناث شكل 49.9 بالمئة بواقع 42 مليونا و252 ألفا و172.

وأشارت أن معدل النمو السكاني السنوي بلغ 5.5 بالألف عام 2020، وبلغ 12.7 بالألف عام 2021 .

وزاد عدد سكان مدينة إسطنبول بمقدار 378 ألفًا و 448 نسمة مقارنة بالعام السابق وأصبح 15 مليونًا و 840 ألفًا و 900 نسمة، تليها أنقرة بـ 5 ملايين 747 ألفاً 325 نسمة، وإزمير بـ4 ملايين و 425 ألفاً و 789 نسمة، وبورصة بـ 3 ملايين 147 ألفاً 818 نسمة، وأنطاليا بـ 2 مليون و 619 ألفاً 832 نسمة .