أنقرة (زمان التركية) – ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باللوم على الطفل الذي سب زعيم المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، خلال مؤتمر جماهيري.

شارك أردوغان في حفل أقيم بمسقط رأسه في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود، وبعدما ألقى كلمته أعطى الميكروفون لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط ليقول: “تعرفون من هو السيد كمال الذي ينافس عمّي الرئيس أردوغان؟ إنه خائن خائن! الرجل أردوغان هنا! هو أفضل رجل! صوتوا لصالحه”، ليتضاحك أردوغان والوزراء الحاضرون.

ورغم أن أردوغان هو من أعطى بنفسه الميكروفون للطفل، إلا أنه تنصل من هذه المسؤولية تماما، وقال إن الطفل هو من أصر على الصعود إلى المنصة بالبكاء، وهو من أمسك المكيروفون بنفسه، ليقول ما قاله.

وأكد الرئيس أردوغان أنه في الواقع لا يهم ما قاله الطفل، لأنهم سيواصلون طريقهم بالعزم دون تمييز بين جميع أبناء تركيا.

يذكر أن أردوغان تعرض لموجات انتقاد كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث اتهمته المعارضة باستغلال الأطفال من أجل تحقيق أهدافه في الهجوم على المعارضين.