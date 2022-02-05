أنقرة (زمان التركية) – زعم محامون أتراك معارضون، العثور على أجهزة تنصت وتتبع في 4 من مكاتبهم بالعاصمة أنقرة.

المحامون الأتراك المعارضين، الذين لم يرغبوا في تقديم شكوى جنائية، نقلوا الأمر إلى اتحاد نقابات المحامين التركية.

وأوضح المحامون، أنه تم تسجيل الوصول إلى أجهزة كمبيوتر 10 محامين عن بعد، بواسطة أجهزة التنصت والتتبع هذه.

ووجدت بعض أجهزة التنصت هذه، في الخزائن وقناة الكابلات الكهربائية وغيره.

ولم يتم الإشارة إلى الجهة المحتمل أنها وضعت أجهزة التنصت والتتبع هذه في مكاتب المحامين المعارضين.

يأتي ذلك بعد أن تم مؤخرا تسريب فيديو يسجل لحظات لقاء السفير البريطاني في تركيا مع عمدة بلدية إسطنبول في أحد المطاعم.