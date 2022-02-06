أنقرة ( زمان التركية) – تظاهر الآلاف من الأتراك في محافظة ماردين جنوبي البلاد، مطالبين باستقالة حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

بعد الارتفاع بنسبة 127 في المائة في الكهرباء، واجه المواطنون فواتير عالية وبدأوا في الاحتجاج على الحكومة في العديد من المدن التركية.

وفي حي “كيزيل تيبي” في ماردين، نزل آلاف الناس إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع فواتير الكهرباء.

المتظاهرون الذين تجمعوا أمام شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة، رددوا شعارات تطالب بإقالة الحكومة.

يذكر أنه نظمت مسيرة احتجاجية في حي السلطان غازي بإسطنبول مساء أمس احتجاجا على ارتفاع فواتير الكهرباء.

كما بدأ التجار في إسطنبول الكشف عن تلقيهم فواتير كهرباء فلكية.