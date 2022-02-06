أنقرة (زمان التركية) – كشف زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن “تحالف الأمة” المعارض سيتغير إلى اسم آخر، وسيضم 6 أحزاب معارضة.

وأوضح زعيم حزب المستقبل الذي لم يكن قد تأسس حزبه أثناء تشكيل تحالف الأمة عام 2018، أن هناك أسماء مختلفة مطروحة على الطاولة، لكنه لن يكشف عن هذه الأسماء في الوقت الحالي، حتى يتم الاستقرار على أحدها.

تحالف الأمة يضم في الوقت الحالي أحزاب الشعب الجمهوري، الخير، السعادة.

وأشار داود أوغلو إلى أن الحكومة التركية يمكن أن تعلن إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، ولذلك يجب الاستعداد لهذا.

معربًا عن أن نظام الحكم الرئاسي يجعل التحالفات إلزامية، أضاف داود أوغلو: “مسؤولية تركيا تقع على عاتقنا جميعًا. النظام الرئاسي أفسد طبيعة أشياء كثيرة. نحن في عتبة حرجة للغاية. لا يمكن لأحد أن يضع المصالح الحزبية أو الشخصية أولاً”.

كما ذكر داود أوغلو أن الشيء المهم الآن هو ما ستفعله الأحزاب الـ6 المعارضة، حتى إجراء الانتخابات.

وشدد داود أوغلو على أن أوجه القصور في نظام الحكم الرئاسي باتت أكثر وضوحا، وبالتالي يجب إعادة بناء مؤسسات تركيا الآن.

وأعرب داود أوغلو عن استعداده لعصر جديد دون استثناء أي شريحة، متابعا: “تربح الأحزاب وتخسر​​، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقول إننا خسرنا هذه الانتخابات. يجب أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لأولئك الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية وأولئك الذين يصوتون لأحزاب أخرى. نحن نعمل على خلق هذا المناخ السياسي”.