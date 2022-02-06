أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين أثناء عودته من أوكرانيا إن تركيا وإسرائيل يمكن أن تعملا بشكل مشترك لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وكالة الأناضول الحكومية نقلت عن أردوغان، قوله: “بإمكاننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا، بالإضافة إلى أنه يمكننا المشاركة في نقل هذا الغاز إلى أوروبا. خلال زيارة السيد هرتسوغ لتركيا ستكون هذه القضايا على جدول أعمالنا إن شاء الله”، على حد قوله.

وكان أردوغان أعلن في مؤتمر صحفي سابق أنه من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا منتصف مارس المقبل، بعد أن صرح سابقا أن الزيارة ستكون في فبراير.

وفي إشارة إلى لقائه مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، قال أردوغان: “سنوقع اتفاقيات بشأن الغاز الطبيعي العراقي أيضًا بإذن الله.