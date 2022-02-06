أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بور”، من أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا سيتجاوز 50% في معظم هذا العام.

ورفعت المؤسسة متوسط ​​توقعاتها للتضخم السنوي في تركيا إلى 49.5٪ لعام 2022 وإلى 14.5٪ لعام 2023.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني، في نطاق تحديثها لتوقعات الاقتصاد الكلي لتركيا، توقعاتها للنمو لعام 2022 عند 3.7 في المائة.

وقالت محللة ستاندرد آند بورز تاتيانا ليسينكو: “سينخفض ​​التضخم في ديسمبر 2022 مع التأثير الأساسي، لكنه سيبقى أعلى من 30 في المائة”.

وأضافت ليسينكو: “في الوقت نفسه، لا يزال مسار الاقتصاد الكلي العام في تركيا غير واضح بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن اتجاه سياستها الاقتصادية”.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، سجل التضخم النقدي في البلاد 48 بالمئة.

من جهة أخرى أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، التي تتكون من خبراء مستقلين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا يصل إلى 114٪.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، أكد أن التضخم سيصل إلى ذروته في أبريل لكنه لن يتجاوز 50 في المائة.