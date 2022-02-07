أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات في تركيا أربعة أشخاص، في إطار حملة ضد مروجي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إعلانه الإصابة بمتحور أوميكرون هو وزوجته

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صحيفة “جمهوريت” قالت يوم الأحد إن ثمانية أشخاص يخضعون للتحقيقات، بينما يخضع حوالي 36 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للفحص، وفقًا لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن.

وكانت السلطات الأمنية أعلنت اعتقال بينار و. من منزلها في منطقة باغجيلار، بدعوى مشاركتها منشورات استفزازية تتضمن إهانات للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال وزير العدل بكر بوزداغ في تغريدة على تويتر: “أولئك الذين يوجهون الإهانات إلى رئيسنا المحترم ويدعون عليه يفتقرون إلى الحد الأدنى من قيمنا الحضارية والصفات الإنسانية، ولا يعرفون أنفسهم وحدودهم”، على حد قوله.

كان أردوغان أعلن السبت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد تمتعها بحالة صحية جيدة.

وقال أردوغان عبر تويتر: “جاءت نتائج مسحات فيروس كورونا المستجد التي أجريتها اليوم أنا وزوجتي بناء على أعراض خفيفة إيجابية. علمنا أننا مصابان بمتحور أوميكرون والحمد لله الأعراض خفيفة. نتابع عملنا وسنواصل أعمالنا من المنزل. في انتظار دعواتكم”.