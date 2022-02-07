أنقرة (زمان التركية) – كشف الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام التركي، عن ارتفاع حد الجوع لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص إلى 3809 ليرة وارتفاع حد الفقر إلى 10939 ليرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وأشارت الدراسة بعنوان “حد الجوع والفقر”، التي يجريها الاتحاد بشكل شهري عن زيادة بنحو 7.51 في المئة في متوسط أسعار السلع الغذائية مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول، إذ تضمنت أعلى زيادات على الصعيد الشهري كل من الباذنجان بنحو 54.95 في المئة والفلفل الأخضر بنحو 54.18 في المئة والنعناع بنحو 39.17 في المئة واليقطين 44.92 في المئة.

وسجل التضخم النقدي في تركيا خلال يناير الماضي 48 بالمئة وفق البيانات الرسمية.

وفي المقابل تضمنت قائمة أكثر المنتجات تراجعا كل من الموز بنحو 35.77 في المئة والمثلجات بنحو 13.07 في المئة والمخلل بنحو 11.91 في المئة والبرتقال بنحو 11.41 في المئة وأطعمة اللحوم الجاهزة بنحو 11.29 في المئة.

هذا وشهد شهر يناير/ كانون الثاني ارتفاعا أيضا في أسعار المسكن بنسبة بلغت 3.12 في المئة وزيادة في أسعار الإضاءة بنحو 69.67 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول.