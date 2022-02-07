أنقرة (زمان التركية) – نجحت رئيسة مركز أبحاث التصلب الجانبي الضموري (ALS) في جامعة نورث ويسترن الأمريكية، العالمة التركية هاندة أوزدينلار، في أن تصبح أحد العلماء الذين سجلوا أفضل عشرة اكتشافات علمية.

توصلت أوزدينلار خلال دراسة على الحيوانات من إعادة إحياء خلايا المخ الميتة وذلك من خلال استخدام علاج لمدة 60 يوما، حيث توصلت أوزدينلار إلى مادة كيماوية ستسهم في علاج التصلب الجانبي الضموري (ALS).

ونجحت أوزدينلار وفريقها من خلال المادة الكيماوية التي تحمل اسم NU-9 من تحويل الخلايا العصبية الحركية الميتة إلى خلايا عصبية حركية صحية بعد 60 يوما من العلاج.

ويستعد الفريق الآن لإجراء مزيد دراسات متقدمة من أجل التجارب السريرية لهذه المادة الكيماوية الواعدة.

سبب التوجه لدراسة علم الأعصاب

وكان لوفاة شقيق العالمة هاندة أوزدينلار بنزيف في المخ أثر كبير في دراسة علم الأعصاب، حيث ذكرت أوزدينلار أنه في عام 1996 تعرض شقيقها عمرو تونش أوزدينلار الذي كان يدرس في كلية الفنون الجميلة لنزيف مفاجئ في المخ أثناء، وهو ما أسفر عن وفاته في سن الثالثة والعشرين مفيدة أنها توجهت لدراسة علم الأعصاب على خلفية وفاة شقيقها وخلال العام نفسه سافرت إلى الولايات المتحدة وبدأت العمل في جامعة نورث ويسترن.