أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المالي لبنك أبو ظبي الإسلامي، محمد عبد الباري، إن مصر سوق يتمتع بمستقبل واعد أكثر من تركيا.

وأوضح عبد الباري في مقابلة أجراها لصالح وكالة “بلومبيرج” أن البنك سيقوم بتقييم السوق التركي غير أن تركيا لا ترد ضمن المراتب الأولى لقائمة الاستثمارات التي يخطط البنك لإجرائها.

وأضاف عبد الباري أن البنك لديه فرع داخل مصر، وأن مصر تعتبر سوقا ناميا وواعدا بالنسبة للبنك، مفيدا أن مصر تأتي ضمن الخيارات الاستثمارية للبنك.

هذا وذكر الرئيس المالي لبنك أبو ظبي أن الأصول الرقمية تأتي ضمن المجالات التي يخطط البنك للاستثمار فيها، موضحا أنهم يترقبون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لخمس مرات خلال العام الجاري.