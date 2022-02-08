أنقرة (زمان التركية)ــ هاجم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان، واتهمها بانتهاك القانون الدولي.

وقال جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بعد لقائهما في أنقرة: “اليونان تنتهك حقوق الإنسان بشكل علني. في وسط البحر ، في وسط بحر إيجه، يأتينا عدد كبير من المهاجرين من دول مختلفة بعد رفض استقبالهم، يفقد العديد من المهاجرين حياتهم بسبب أن اليونان تحرق قواربهم أو تطلق عليها الرصاص”.

وشدد جاويش أوغلو على أنهم يريدون تحديث إعلان 18 مارس المشترك بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أنه يجب مساعدة المهاجرين، من أجل وقف المعاملة غير الإنسانية للمهاجرين.

من جهة أخرى كانت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية كشفت أن طائرة تركية بدون طيار حلقت فوق جزيرة “أستاكيدا” اليونانية.

وفقًا للمعلومات التي تضمنها تقرير الصحيفة، فإن الحادث وقع في الساعة 9:17 صباح يوم الأحد الماضي بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الطائرة التركية بدون طيار حلقت على ارتفاع 19000 قدم.

يذكر أن جزيرة أستاكيدا هي جزء من جزيرة دوديكانيز في شرق بحر إيجة وتقع شمال جزيرة كاسوس اليونانية.