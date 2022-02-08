أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “جمهوريت” إن وفدا من البرلمان التركي يستعد لإجراء زيارة إلى ليبيا من أجل عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في طرابلس ومصراتة وبنغازي.

وتكثف تركيا مباحثاتها مع المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر، في ظل استمرار الغموض حول الجدول الزمني الجديد للانتخابات وذلك عقب إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب الخلافات السياسية والتوترات الأمنية.

الزيارة تشير إلى تراجع أنقرة عن سياستها التي تولي الأهمية إلى الغرب الليبي.

منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي استضاف البرلمان التركي عددا من نواب البرلمان الليبي. وأعرب نواب المنطقة الشرقية عن تطلعاتهم لإقامة علاقات تركية متوازنة مع جميع الفصائل الليبية.

ودعا نواب المنطقة الشرقية السفير التركي لدى طرابلس لزيارة بنغازي واستئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي وإعادة فتح القنصلية التركية هناك.

وبالفعل التقى السفير التركي لدى طرابلس، كنان يلماز، في 19 يناير/ كانون الأول الماضي مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق شرق ليبيا.

وفي الثلاثين من الشهر نفسه أجرى يلماز زيارة إلى بنغازي برفقة عدد من رجال الأعمال بناء على دعوة رئيس بلدية بنغازي.

ومؤخرا ذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن وفدا من البرلمان التركي يستعد لزيارة ليبيا ضمن جولة ستتضمن مدينة بنغازي.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد الذي سيضم أعضاء مجموعة الصداقة بين تركيا وليبيا سيزور مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، وأن الزيارة ستشهد لقاءات مع الليبيين من فئات مختلفة وعلى رأسهم أعضاء البرلمان الليبي.

هذا ولم يتحدد بعد موعد زيارة الوقد التركي إلى ليبيا.