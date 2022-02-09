(زمان التركية )-تستعد أوكرانيا لاختبار طائرات مسيرة تركية مسلحة من طراز تي بي 2 بايراكتار Bayraktar TB2، في مناورة عسكرية من المقرر أن تستمر 10 أيام.

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التدريبات العسكرية، ستجرى ردا على التدريبات التي أجرتها روسيا في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ريزنيكوف أعلن أن الجيش الأوكراني سيستخدم طائرات بدون طيار مسلحة من طراز بايراكتار، بالإضافة إلى صواريخ “جافلين” الأمريكية المضادة للدبابات وصواريخ (NLAW) السويدية. وفق وكالة “دويتشه فيله”.

يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ونشرت 30 ألف جنديا إضافيا في بيلاروسيا لإجراء تدريبات مشتركة، مما أثار مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، في حين أن الجانب الروسي ينفي هذا الاحتمال.

واستخدمت أوكرانيا طائرات من طراز تي بي 2 بايراكتار ضد القوات الانفصالية الموالية لروسيا لأول مرة في شرق أوكرانيا خلال شهر أكتوبر الفائت، علمًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع الأسبوع الماضي اتفاقية لإنتاج طائرات بدون طيار من طراز بايراكتار في أوكرانيا.

الطائرات التركية المسلحة بدون طيار اكتسبت سمعة طيبة في براعتها القتالية في السنوات الأخيرة بعد أن أثبتت فعاليتها في المعارك العسكرية الدائرة في مناطق الحرب والنزاع، مثل سوريا وليبيا والقوقاز، وكذلك في حربها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل حدود تركيا.

شار إلى أن طائرات تي بي 2 بايراكتار تنتجها شركة بايكار الخاصة، التي يديرها سلجوق بايراكتار؛ صهر الرئيس أردوغان.