(زمان التركية )- أعلن زعيم المعارضة في تركيا؛ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار قراره المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا.

خلال اجتماع لحزبه في البرلمان، تحدث كليجدار أوغلو بوضوح عن نيته الترشح لرئاسة تركيا، بعد أسابيع من الإجابات الغامضة على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد.

وتحدى كمال كيليجدار أوغلو الرئيس أردوغان قائلا: “هيا لنعلن انتخابات مبكرة وليواجهني أردوغان.. إن شعبنا لم يعد قادرًا على انتظار الانتخابات المقررة في 2023 وسط هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية”.

يذكر أن استطلاعات الرأي العام تكشف أن التضخم المتصاعد وهبوط الليرة وجه ضربة كبيرة لأردوغان وشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.

كشف مسح أجرته شركة استطلاع “إسطنبول إيكونوميكس ريسيرش” في يناير احتمالية فشل التحالف الحاكم في حشد الدعم الكافي لمنح أردوغان فوزًا رئاسيًا في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية على الفور.

يأتي إعلان كليجادر أوغلو عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، في ظل حديث حول بحث المعارضة عن مرشح مشترك لمنافسة أردوغان.