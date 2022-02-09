اغتيال زعيم مافيا في قبرص التركية

تعرض زعيم المافيا القبرصي التركي خليل فاليالي لهجوم بالأسلحة على سيارته أثناء انتقاله من فندق في منطقة “كيرينيا” إلى منزله بمنطقة شاتال كوي.

وعقب الهجوم نُقل فاليالي إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات خطيرة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على الرغم من محاولات الأطباء لإنقاذ حياته.

وقالت تقارير صحفية إن السلطات الأمنية فحصت موقع الحادث لتعثر على أكثر من 50 ذخيرة فارغة، في حين كشفت تسجيلات كاميرات المراقبة مغادرة منفذي الهجوم للجزيرة على متن قارب سريع.

وكان زعيم المافيا التركي الآخر سادات بكر أعلن في 2021 حصوله على “الأرشيف السري” لزعيم المافيا القبرصي خليل فاليالي، وهدد شخصيات سياسية كبيرة تتآمر عليه بنشر فيديوهاتهم “الفاحشة” الموجودة في هذا الأرشيف إن لم يستقيلوا من مناصبهم.

وكانت السلطات في قبرص التركية اعتقلت في 2021 زعيم المافيا خليل فاليالي، الذي يعتبر أحد أبرز قيادات شبكة المخدرات والقمار، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع شخصيات سياسية كبيرة في كل من تركيا وقبرص التركية.

بعد فترة من اعتقال فاليالي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو “فاحش” لرئيس وزراء قبرص التركية عرسان سانر، لتتوجه أصابع الاتهام إليه.

وبعد انتشار الفيديو الجنسي اضطر رئيس وزراء قبرص التركية إلى الانسحاب من العمل السياسي، تلا ذلك الإفراج عن فاليالي إلى أن لقي حتفه أمس عقب تعرضه للاغتيال.

وعلق المحلل السياسي التركي المعروف سعيد صفاء على اغتيال زعيم المافيا فاليالي قائلا: “إن الشخصيات الذين تورطوا في الأعمال القذرة لهذا النظام (نظام أردوغان) يتم تصفيتهم بعد مدة عن طريق النظام ذاته”، على حد تعبيره.

زعيم المعارضة في تركيا يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن زعيم المعارضة؛ رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كيليجدار أوغلو، يوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا.

جاءت تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري خلال اجتماع الجمعية العامة لحزبه في البرلمان، في أول بيان ملموس حول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية بعد أسابيع من الإجابات الغامضة على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد واحتمالات ترشيحه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتحدى كمال كيليجدار أوغلو الرئيس أردوغان قائلا: “لنعلن انتخابات مبكرة وليواجهْني أردوغان.. إن شعبنا لم يعد قادرًا على انتظار الانتخابات المقررة في 2023 وسط هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية”. طار

يذكر أن استطلاعات للرأي العام تكشف أن التضخم المتصاعد وهبوط الليرة وجه ضربة كبيرة لأردوغان وشعبية حزبه العدالة والتنمية الحاكم، حيث كشف مسح أجرته شركة استطلاع “إسطنبول إيكونوميكس ريسيرش” في يناير احتمالية فشل التحالف الحاكم في حشد الدعم الكافي لمنح أردوغان فوزًا رئاسيًا في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية على الفور.

أوكرانيا تختبر طائرات تركية مسيرة وسط الأزمة مع روسيا

تستعد أوكرانيا لاختبار طائرات مسيرة مسلحة من طراز تي بي 2 بايراكتار التي اشترتها من تركيا في مناورة عسكرية من المقرر أن تبدأ غدًا وتستمر 10 أيام.

بحسب تقرير نشرته النسخة التركية لوكالة “دويتشه فيله” الألمانية يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التدريبات العسكرية ستجرى ردا على التدريبات التي أجرتها روسيا في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ريزنيكوف أعلن أن الجيش الأوكراني سيستخدم طائرات بدون طيار مسلحة من طراز بايراكتار، بالإضافة إلى صواريخ “جافلين” الأمريكية المضادة للدبابات وصواريخ (NLAW) السويدية.

يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، ونشرت 30 ألف جندي إضافي في بيلاروسيا لإجراء تدريبات مشتركة، مما أثار مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، في حين أن الجانب الروسي ينفي هذا الاحتمال.

واستخدمت أوكرانيا طائرات من طراز (Bayraktar TB2) ضد القوات الانفصالية الموالية لروسيا لأول مرة في شرق أوكرانيا خلال شهر أكتوبر الفائت، كما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي اتفاقية لإنتاج طائرات بدون طيار من طراز بايراكتار على الأراضي الأوكرانية.

المركبات الجوية التركية المسلحة بدون طيار اكتسبت سمعة طيبة في براعتها القتالية في السنوات الأخيرة بعد أن أثبتت فعاليتها في المعارك العسكرية الدائرة في منطاق الحرب والنزاع بالمنطقة، مثل سوريا وليبيا والقوقاز ومنطقة كاراباغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك في حربها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل حدود تركيا.

يشار إلى أن طائرات تي بي 2 بايراكتار تنتجها شركة” بايكار” الخاصة، التي يديرها سلجوق بايراكتار؛ صهر أردوغان.

أردوغان يرفع دعوى تعويض ضد صحفية معتقلة

تبين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع دعوى تشهير ضد الصحفية المعروفة صَدَف كاباش التي اعتقلته السلطات الشهر الماضي بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

فقد أعلن أوغور بويراز، محامي الصحفية كاباش، أن أردوغان يسعى للحصول على 250000 ليرة (حوالي 18400 دولار) كتعويض من موكلته البالغة من العمر 52 عاما، بعد اعتقالها في 22 يناير الماضي في إسطنبول.

اعتقال كاباش جاءت في أعقاب تصريحات على قناة (TELE 1) في 14 يناير، حيث قال فيها: “الثور لا يصبح ملكا بمجرد دخوله القصر، ولكن القصر يصبح حظيرة”، موجهة دعوة إلى الرئيس أردوغان للقيام بمهمته الرئاسية كما ينبغي ويصبح رئيسًا للجميع بدلا من فئة معينة من أنصاره.

جدير بالذكر أن كاباش زعمت أنها كانت تستخدم مثلًا شركسيًّا لتوضيح الأمر أثناء تعليقها على طريقة أردوغان أداء مهمة الرئاسة، ولم تقصد إهانته أبدا.

وفقًا لتقرير نشر في عام 2021 استنادًا إلى بيانات وزارة العدل، زادت الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس بنسبة 9000% منذ عام 2010.

وكشف تقرير نشره حزب الشعب الجمهوري في 2021 وصول عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المواطنين بتهمة إهانة الرئيس إلى 38 ألف و581 خلال فترة رئاسة أردوغان، بينما تبقى عدد هذا النوع من الدعاوى في فترة الرؤساء الذين سبقوا أردوغان (1994-2014) عند رقم 1816 فقط.

تركيا: احتجاج عمال الرعاية الصحية على الأجور وظروف العمل

بدأ عمال الرعاية الصحية في تركيا يوم الثلاثاء إضرابًا على مستوى البلاد لمدة يوم واحد للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم المرتفع وتحسين ظروف العمل.

واندلعت احتجاجات بقيادة الجمعية الطبية التركية (TTB) أمام المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة أنقرة وولايات باتمان الجنوبية الشرقية وإسطنبول الغربية وأضنة الجنوبية، وفقا للخبر الذي نشرته صحيفة أفرنسل التركية.

دعت الجمعية الطبية إلى زيادة بنسبة 150% كحد أدنى في أجور العاملين الصحيين في البلاد، في محاولة لتعويض التضخم الذي سجل أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن بعد بلوغه 48.7% في يناير، وفقًا للبيانات الرسمية.

كما طالب العمال حكومة حزب العدالة والتنمية بتخفيف أعباء العمل وزيادة الأمن في ظل ظروف جائحة كورونا وتزايد حالات العنف الجسدي ضد موظفي القطاع، في حين هددت رئيسة الجمعية الطبية في إسطنبول البروفيسورة بينار صائب بمزيد من الإضرابات والاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

ففي بيان صحفي أمام مستشفى جامعة إسطنبول، قالت البروفيسورة بينار صائب “ظروف العمل المفروضة علينا والأجور البائسة ليست مصيرنا وقدرنا. نحن على استعداد للذهاب في إضرابات أطول من الحالية”.

يذكر أن التضخم المتزايد في تركيا وانهيار الليرة بعد فقدان 44% من قيمتها في عام 2021، يؤثر سلبا على السكان، نظرًا لانخفاض قيمة الرواتب وتزايد تكاليف السلع والطاقة بشكل كبير.

وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد عمال الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية في تركيا، فقد تعرض عمال الرعاية الصحية في تركيا لـ190 حالة عنف استهدفت أكثر من 315 من العاملين في القطاع عام 2021.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر ذكرت فيه أن الأطباء الأتراك يغادرون بلادهم بشكل متزايد، مشيرة إلى أنهم مرهقون بالعمل ويتقاضون رواتب منخفضة، بينما يواجهون عنفًا جسديًا متزايدًا.

جاويش أوغلو: لن نتخلى عن فلسطين من أجل إسرائيل!

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن رغبة تركيا في توثيق العلاقات مع إسرائيل لن تأتي على حساب التزام أنقرة بدولة فلسطينية.

خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية بحضور ممثلين عن الصحف والقنوات، قال مولود جاويش أوغلو إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح للغاية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأكد جاويش أوغلو أن التطبيع المحتمل بين تركيا وإسرائيل قد يعزز دور بلاده في إيجاد حل الدولتين، لكنه أضاف أن أنقرة لن تتنازل عن موقفها من القضية الفلسطينية.

في إشارة منه إلى التقارب بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، قال وزير الخارجية التركي: “أي خطوة نتخذها بخصوص تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية مثل بعض الدول الأخرى”، على حد تعبيره.

وأضاف: “تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل بشكل أكثر قد يزيد من دور تركيا فيما يتعلق بحل الدولتين أيضًا، باعتبارها دولة تتمتع بقدرة الاتصال مع كل من البلدين، لكننا لن نتراجع أبدًا عن مبادئنا الأساسية”، بحسب قوله.

تصريحات جاويش أوغلو تأتي قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المرتقب إجراؤها الشهر المقبل، في مسعى لإذابة الجليد في العلاقات بعد عقد من التوترات.

واعتبر محللون أن هذه التصريحات تكشف حرص حكومة أردوغان على إسعاد الطرفين في آن واحد، في خطوة تستهدف توظيف إسرائيل في إصلاح سمعتها المتدهورة على الصعيد الدولي وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، دون التخلي عن ورقة “القضية الفلسطينية” التي تساعد حزب العدالة والتنمية في حصد أصوات الناخبين المحافظين.

الإكوادور تضبط 44 كيلوغراما من الكوكايين متوجهة إلى تركيا

ظهر أن شرطة الإكوادور صادرت 43.8 كيلوغرام من الكوكايين في حاوية كانت تتوجه إلى تركيا في ميناء “جواياكيل”، بحسب خبر نشرته النسخة التركية لـ”صوت أمريكا” يوم الاثنين.

استخدمت القوات الأمنية في الإكوادور كلابا بوليسية أثناء تفتيش الحاوية لتكتشف عبوات الكوكايين مخبأة تحت الموز، قبل وصولها إلى الأراضي التركية.

يشار إلى أن الإكوادور برزت كمصدر رئيسي لشحنات الكوكايين المتحهة إلى تركيا خلال العام الماضي، ففي مايو صادرت السلطات البنمية حاوية تخفي 616 علبة كوكايين في طريقها إلى ميناء مرسين جنوب تركيا قادمة من الإكوادور.

في حين اكتشفت تركيا في يونيو المنصرم طنًا من الكوكايين على متن سفينة وصلت إلى مرسين من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش حينها إن هذه كانت أكبر عملية مصادرة كوكايين على الإطلاق قامت بها تركيا حتى اليوم.