أنقرة (زمان التركية) – أستخرج الطب الشرعي من جثمان رجل الأعمال القبرصي، خليل فاليالي، 16 رصاصة من جثمان الضحية.

وكان فاليالي تعرض لهجوم مسلح خلال وجوده في سيارته بالقرب من منزله مما أدى إلى وفاة سائقه على الفور، بينما نُقل فاليالي إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وأجرت الفرق الطبية محاولات متواصلة لإنعاش قلبه الذي توقف داخل سيارة الإسعاف، غير أن جميع محاولات الأطباء باءت بالفشل ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح كبير الأطباء بالمستشفى، مفيد يانان، أن فاليالي كان مصابا بطلقات نارية في شتى أرجاء جسمه.

جدير بالذكر أن فرق الأمن كانت قد عثر على أكثر من 50 ذخيرة فارغة أثناء فحص لموقع الحادث.

يذكر أن زعيم المافيا التركي سادات بكر، قال في وقت سابق إن خليل فاليالي كون ثروته من تجارة المخدرات.