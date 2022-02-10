أنقرة (زمان التركية) – سجل إحصاء البطالة في تركيا 3 مليون و794 ألف شخص خلال شهر ديسمبر الماضي.

تراجعت البطالة بذلك 0.1 نقطة لتسجل 11.2 في المئة وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وارتفعت أعداد العاملين بنحو 236 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 30 مليون و141 ألف شخص، كما ارتفعت معدلات التوظيف بنحو 0.3 نقطة لتسجل 47 في المئة.

وارتفعت أيضا القوة العاملة بنحو 238 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 33 مليون و935 ألف شخص، بينما ارتفعت أيضا معدلات الانضمام للقوة العاملة بنحو 0.3 نقطة لتسجل 52.9 في المئة.

وانخفضت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 1.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 20.8 في المئة، بينما ارتفعت معدلات التوظيف في هذه الفئة بنحو 0.6 نقطة لتسجل 34.1 في المئة.

وشهدت الفئة العمرية عينها تراجعا في نسبة المشاركة بالقوة العاملة بنحو 0.2 نقطة تسجل 43 في المئة.

وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تراجع عدد العاملين في قطاع الزراعة بنحو 10 آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعة بنحو 108 ألف شخص وقطاع الإنشاء بنحو 5 آلاف شخص وقطاع الخدمات بنحو 134 ألف شخص.

وكان نصيب قطاع الزراعة من إجمالي العاملين 16.8 في المئة، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 21.7 في المئة ونصيب قطاع الإنشاء 6 في المئة ونصيب قطاع الخدمات 55.4 في المئة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تراجعت معدلات البطالة بنحو 1.7 نقطة لتسجل 11.3 في المئة، حيث تراجعت أعداد العاطلين عن العمل بنحو 195 ألف شخص لتسجل 3 مليون و749 ألف شخص.

وخلال الفترة عينها ارتفعت معدلات التوظيف بنحو 4.3 نقطة لتسجل 46 في المئة، إذ ارتفعت أعداد العاملين بنحو 3 مليون و223 ألف شخص لتسجل 29 مليون و550 ألف شخص.

هذا وارتفعت نسبة الانضمام للقوة العاملة بنحو 4 نقاط لتسجل 51.9 في المئة، حيث ارتفع عدد المنضمين للقوة العاملة بنحو 3 مليون و27 ألف شخص ليبلغ الإجمالي 33 مليون و298 ألف شخص.