أنقرة (زمان التركية)ــ تخطط الولايات المتحدة للإعلان يوم السبت عن مطالبة موظفي سفارتها في كييف بمغادرة البلاد، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.

شجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة الأمريكيين في أوكرانيا على مغادرة البلاد وسط تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.

وفقًا لتقرير “أسوشيتد برس”، يمكن نقل عدد محدود من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وجود دبلوماسي في البلاد.

في وقت سابق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية أسر موظفي السفارة الأمريكية في كييف بالمغادرة، لكنها تركت الأمر للموظفين غير الأساسيين إذا أرادوا البقاء.

يأتي التقرير المتعلق بإخلاء محتمل وسط تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا، مع مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للبلاد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن موسكو قد تنصح أيضًا الموظفين غير الأساسيين في بعثاتها الدبلوماسية في كييف بمغادرة البلاد. وشدد على أن روسيا أصبحت قلقة من عمليات إجلاء الموظفين من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث يبدو أن أوكرانيا “تستعد لشيء ما”.

قالت الخارجية الروسية، الجمعة، إنه يمكن الحديث عن مؤامرة سلطات الدول الغربية ووسائل الإعلام لتصعيد التوتر المصطنع حول أوكرانيا، وأنهم بحاجة إليها لصرف الأنظار عن عدوانهم.

وبجانب الولايات المتحدة ناشدت الدنمارك وبريطانيا وكندا وإستونيا ولاتفيا والنمسا ونيوزيلندا، رعاياها بضرورة مغادرة أوكرانيا.