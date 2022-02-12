أنقرة (زمان التركية) – عرضت بعض متاجر الحلويات في تركيا حلوى البقلاوة بدون حشو، لتقديمها للزبائن بسعر مناسب.

البقلاوة، التي تتبادر إلى الذهن أولاً عند الحديث عن الحلوى في تركيا، حصلت على نصيبها من ارتفاع الأسعار.

الخبير الاقتصادي أوزغور دميرطاش، نشر صورة بقلاوة بدون حشو عبر تويتر، ساخرا من الحالة التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعلق دميرطاش قائلا : “منتج جديد – بقلاوة فارغة” في نافذة متجر حلويات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمنشور بلغ سعر البقلاوة الفارغة 19.90 ليرة تركية.

قفز معدل التضخم النقدي النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة، ولطالما كانت الأغذية والملابس من أكثر القطاعات التي تشهد زيادة في الأسعار.